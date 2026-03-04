FUTBOL
Puntàs contra Hongria (0-0)
La selecció femenina enceta la fase de classificació amb un punt davant del 45è combinat del món
La selecció absoluta femenina va estrenar el Premundial per la porta gran, aguantant i plantant cara a Hongria, la 45a millor selecció del món, segons el rànquing FIFA (Andorra és la 182a, tercera pitjor d’Europa), sumant un punt valuosíssim davant del rival amb més qualitat del grup 3 de la Lliga C d’aquesta fase de classificació per al Campionat del Món, que es disputarà l’any vinent al Brasil. Perquè el futbol fa temps que evoluciona al país, i el combinat femení no és aliè a aquest creixement i també està tenint una evolució exponencial. Perquè com va passar el 2017 amb els seus companys de la masculina davant del conjunt magiar i també al Nacional, les noies d’Albert Panadero van refermar el pas endavant que s’havia fet durant els darrers compromisos amb tres victòries en els cinc darrers duels (davant de Xipre a la Lliga de les Nacions i el doble triomf contra Gibraltar en amistosos), per demostrar en un exercici de resiliència que Andorra també sap patir i fer-la grossa. Evidentment, Hongria va ser superior en molts moments i va fer valer la seva qualitat, però en el futbol no tot ho és, i per això Andorra va poder esgarrapar un empat. Perquè el punt de fortuna en algun moment també hi va ser, en una pilota que per centímetres tocava al pal, com va passar ahir en dues ocasions. Però reduir-ho tot a la fortuna seria mentir i gairebé una falta de respecte. I és que si la selecció va acabar sumant, bona part de culpa va ser d’Alba Martín, que amb les seves intervencions, especialment a la segona meitat, va impedir que el conjunt magiar fes cap gol. I amb tot plegat, l’esclat final en un Nacional que, malgrat ser pocs, estaven ben avinguts i van poder gaudir d’una pàgina del futbol del país que quedarà per al record.
ESPORTS
La selecció femenina vol seguir jugant a Encamp
Marc Basco
L’equip viatjarà ara cap a Macedònia del Nord, on en aquesta primera aturada internacional del Premundial es veurà les cares amb el combinat balcànic dissabte a partir de les 15.00 hores.
La sub17 mira a Albània
La selecció femenina sub 17 juga avui a Albània. Les tricolors van acabar el seu Preeuropeu, però estan pendents del duel d’avui entre les locals i Israel per saber si es classifiquen. Si Albània guanya, les tricolors tindran opcions en funció dels gols, mentre que un empat o un triomf d’Israel donaria l’ascens al conjunt hebreu a la divisió A sub 17.