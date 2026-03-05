ESQUÍ DE MUNTANYA
Lea Ancion brilla amb una segona plaça sub 23
L’andorrana acaba en el novè lloc absolut a l’esprint de Shahdag
Lea Ancion va protagonitzar el millor resultat andorrà a la prova esprint del Campionat d’Europa d’esquí de muntanya, que es disputa a Shahdag (Azerbaidjan), després d’acabar segona en la categoria sub 23 i novena de la classificació general. L’andorrana ja va destacar en les qualificacions, en què va marcar el sisè millor temps amb un registre de 3’49”38, accedint així a les semifinals femenines. En aquesta ronda va finalitzar cinquena de la seva sèrie amb un temps de 3’51”3, a menys de set segons de la classificació per a la final, un resultat que li va permetre confirmar la seva progressió i assegurar el segon lloc sub 23.
Redacció
Oriol Olm i Max Palmitjavila es queden a prop de les semifinals
En categoria masculina, Max Palmitjavila i Oriol Olm també van superar el primer tall de les qualificacions i van accedir als quarts de final. Palmitjavila va ser 16è amb un temps de 3’18”56 i Olm va acabar 20è amb 3’21”31. Tots dos es van quedar molt a prop de les semifinals després de finalitzar quarts en les respectives sèries. Per la seva banda, Marc Casanovas no va poder superar el primer filtre i va acabar en la 31a posició amb un temps de 3’47”06.