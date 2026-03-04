ESQUÍ DE MUNTANYA
Quatre representants del país seran a l’Europeu
La Federació Andorrana de Muntanyisme tindrà quatre atletes al Campionat d’Europa d’esquí de muntanya, que arrenca avui a Shahdag, a l’Azerbaidjan. Oriol Olm, Max Palmitjavila, Marc Casanovas i Lea Ancion seran els integrants d’una delegació que debutarà ja avui mateix amb la disputa de la competició en esprint. Tots quatre també disputaran divendres la cursa individual i tancaran l’Europeu diumenge amb la vertical. A més, Max Palmitjavila i Lea Ancion competiran demà en els relleus mixtos, una de les modalitats que va estrenar-se als darrers Jocs de Milà i Cortina d’Ampezzo juntament amb l’esprint.
Les qualificacions arrencaran a partir de les 12.27 hores i les finals estan programades des de les 14.02 hores.