ESQUI DE FONS
Una rival fa caure Del Rio a les semifinals del Mundial
Gina del Rio va viure ahir la part més dura i crua de l’esport a les semifinals del Campionat del Món sub 23 d’esquí de fons, quan una rival la va fer caure i la va deixar sense opcions de medalla quan era líder de la cursa. Després d’un bon paper a la classificatòria, en què va ser vuitena, i a l’eliminatòria de quarts de final, on va acabar primera després d’una espectacular remuntada, la fondista de la FAE va sortir a totes a les semis i va liderar la cursa ja des de l’inici, fins que en un revolt a esquerres en baixada, la sueca Elin Henriksson va fer dos interiors per intentar avançar-la, i en el segon va acabar enviant a terra Del Rio, fent saltar pels aires les opcions de repetir la medalla a assolida l’any passat a Itàlia. Finalment, amb la sisena posició a la seva sèrie amb el temps perdut després de la caiguda, la fondista va cloure en 12è lloc a la classificació final en el seu últim any dintre de la categoria sub 23.
Redacció
Després de la cursa, el director d’esquí de fons de la FAE, Xabier del Val, va afirmar que “tant la Gina com tot l’equip estem molt decebuts d’haver perdut aquesta oportunitat de fer un bon resultat, perquè sabíem que en teníem la capacitat”, i va agregar que “la disciplina d’esprint skating és així, hi ha contactes i a vegades cauen del nostre costat i avui hem tingut la mala sort que ens ha perjudicat. Hem de superar-ho i mirar endavant”.
Del Rio i el seu equip no completaran el Mundial i ahir mateix van marxar cap a Finlàndia per disputar la Copa del Món de Lathi d’aquest cap de setmana, amb un esprint en estil patinador dissabte i uns 10 quilòmetres clàssics diumenge.