ESQUÍ DE FONS
Gina del Rio obre el Mundial sub 23 amb l’esprint clàssic
Gina del Rio s’estrena avui al Campionat del Món sub 23 d’esquí de fons que es disputa a Lillehammer (Noruega) amb la disputa de l’esprint clàssic. Després del 12è lloc el cap de setmana passat en aquesta modalitat a la Copa del Món de Falun (Suècia), la fondista arriba amb ambició a aquesta cita en la darrera temporada com a sub 23.
Al Campionat del Món sub 23 de l’any passat celebrat a Itàlia, Del Rio va penjar-se la plata en aquesta prova, mentre que el 2024 va proclamar-se campiona del món júnior en aquesta especialitat, però en un esprint en estil patinador, no clàssic. De fet, el 2024 a Planica va sumar dos metalls més, amb la plata als 10 quilòmetres individuals en estil clàssic i el bronze als 20 quilòmetres estil patinador.
Sobre l’esprint d’avui, el director de la secció d’esquí de fons de la FAE, Xabier del Val, va assenyalar que “el resultat de Falun ha estat excepcional i ens ha anat molt bé per tenir més confiança, així que s’han de valorar els resultats positius com aquest perquè hi ha molta feina al darrere”, i va cloure que “aquí, a Noruega, ara tenim neu fresca nova, en un circuit exigent i atractiu, que penso que farà que sigui una prova bastant justa”.
Del Rio disputarà, de moment, l’esprint, i s’ha de veure si també competeix dijous i dissabte o l’equip acaba optant per fer la Copa del Món de Lathi.