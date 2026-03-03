FTUBOL
La selecció femenina vol seguir jugant a Encamp
Les tricolors reben Hongria al Nacional tot i voler seguir al Nou Estadi de la FAF
La selecció femenina absoluta debuta aquesta tarda al Premundial davant d’Hongria (19.00 hores), en un duel marcat pel canvi de seu respecte als darrers partits que va despertar ahir durant la prèvia les crítiques de la capitana i el tècnic de l’equip. Les tricolors van jugar al Nou Estadi de la FAF els quatre darrers partits (dos duels de la Nations League al juny i dos amistosos a l’octubre), però fa unes setmanes la federació va decidir que el combinat femení tornés a l’Estadi Nacional. Qüestionada ahir a la prèvia del duel, la capitana, Tere Morató, va afirmar que “personalment no ho veig bé, crec que ja estàvem acostumades a jugar en un estadi amb gespa natural i parlant amb l’equip creiem que el correcte hauria estat seguir jugant a casa nostra, de la federació i de la selecció”, a més d’afegir que “aquí, al Nacional, coneixem el camp i les dimensions, però esperem que millori de cara al futur i poder jugar a Encamp”. A més, la futbolista del València va revelar que “ho hem parlat amb la gent que s’encarrega del tema i estem intercanviant idees i esperem en un futur poder jugar allà”. Per la seva banda, el seleccionador, Albert Panadero, que malgrat admetre que “pel que fa a competició potser ens pot afavorir en algun aspecte”, va posar-se del costat de les jugadores i va afirmar que “també tenen dret de competir en un estadi de nova generació i lluitarem per això”. Per últim, va cloure que “al final és una selecció absoluta que està en constant creixement i és el dret que tenen unes jugadores que dia a dia s’esforcen i treballen per arribar a aquestes fites”.
Rival dur
Més enllà d’aquesta polèmica amb l’estadi, el combinat femení arrencarà el Premundial davant del pitjor rival possible, Hongria, que és el millor equip del grup que conformen també l’Azerbaidjan i Macedònia. Sobre el duel d’aquesta nit, Panadero va destacar que “ho hem d’aprofitar com una oportunitat perquè és un repte per veure en quin nivell podem estar i en quin punt podem competir”, i va afegir que “nosaltres estem creixent d’una manera excel·lent i ho mirem com una motivació”. Per la seva banda, Morató va afirmar que “venim d’una bona dinàmica tant als últims amistosos com en el darrer classificatori que havíem fet”, i va cloure que “ens han tocat rivals difícils, però també ens anirà bé per anar apujant una mica nosaltres el nivell i veure també realment on ens trobem i poder millorar en el futur”.
