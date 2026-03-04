FUTBOL
L’FC Andorra celebra que a Còrdova va sortir perfecte el pla dissenyat
El brillant triomf a Còrdova va deixar molt més que tres punts al sarró. Va deixar la sensació d’un equip que creu en el que fa i que, per fi, va veure recompensada una feina que, segons repetien des de dins, feia setmanes que s’estava fent bé. Al vestidor de l’FC Andorra es va celebrar especialment que el pla de partit traçat hagués sortit gairebé perfecte, sobretot en una primera part contundent, vertical i eficaç, fins a situar el 0 a 3 en mitja hora. “És una victòria molt important i esperem que sigui un punt d’inflexió”, va explicar Carles Manso, satisfet per la personalitat i la maduresa mostrada al Nuevo Arcángel. Theo Le Normand va anar en la mateixa línia: “Quan fem les coses bé i tothom està concentrat, podem guanyar qualsevol.”
ESPORTS
Nit de redempció a l'Arcángel
Ivan Álvarez
El club disposa de gairebé set milions de límit salarial
D’altra banda, LaLiga va actualitzar el límit salarial i l’FC Andorra disposa ara de 6,98 milions d’euros, augmentant en més de mig milió respecte al setembre (6,46).