Andbank esdevé patrocinador oficial del nou circuit base de la Federació Andorrana de Tennis
El president de l'entitat, Gerard Blasi, ha anunciat, a més, la voluntat d’impulsar un torneig internacional juvenil a Andorra i pretén que es faci realitat aquest estiu
La Federació Andorrana de Tennis (FAT) i Andbank han presentat aquest dimecres un conveni de col·laboració que permetrà impulsar un circuit de tenis adreçat als joves del país. L’acord preveu que l’entitat bancària destini una partida econòmica específica per a la creació i consolidació d’aquesta competició, amb l’objectiu de fomentar la pràctica esportiva i promocionar el talent. Andbank esdevindrà el patrocinador oficial d'aquesta competició, que arrencarà aquest cap de setmana amb un torneig per prebenjamins, benjamins i alevins a Encamp.
La federació inicia una nova etapa per professionalitzar-se
"És un acord que reforça el nostre compromís amb l'esport del país i amb el desenvolupament del talent local", ha declarat la directora de Banca País d’Andbank, Maria Suárez. "Per nosaltres donar suport al tenis andorrà és apostar pels valors que compartim, l'esforç, la disciplina i el compromís. Sabem que darrere de cada jugador hi ha hores de dedicació i darrere de cada èxit hi ha una feina constant de la Federació que acompanya i forma les futures promeses", ha comentat Súarez.
"Estem molt contents pel que suposa tenir un espònsor d'aquestes magnituds. A nosaltres ens permetrà poder fer créixer i promoure el tenis andorrà tant en l'àmbit local com en l'àmbit internacional", ha valorat el president de la FAT, Gerard Blasi.
El circuit constarà de sis proves repartides entre el mes de març i el novembre, a excepció del juliol i l'agost. A més, finalitzarà amb un màster amb els "sis o vuit millors classificats per cada categoria", ha informat Blasi. El format de competició seran partits amb sets a quatre jocs i amb un súper tie-break en el tercer set. "Són sets molt dinàmics, competicions molt ràpides, però que alhora els permet jugar molts partits en un dia. Creiem que és la forma més adequada pel país i perquè molts nens puguin jugar al torneig", ha detallat el director esportiu de la FAT, Èric Garcia.
L'objectiu del circuit és promoure la base i el talent nacional perquè "sabem de les dificultats econòmiques i de recursos que suposa haver d'anar a fora a competir cada cap de setmana", ha assenyalat el dirigent de l'ens federatiu. La vinculació del banc servirà a la federació "consolidar el projecte i, a sobre, potser donar-li un plus de qualitat", ha admès Blasi.
Aquest conveni suposa la primera col·laboració entre les dues parts. Té una durada d'un any amb la possibilitat de renovar-se. Esperem que duri molts anys", ha indicat Suárez.
La Federació vol impulsar un torneig internacional
El president de la Federació Andorrana de Tennis, Gerard Blasi, ha anunciat la voluntat d’impulsar un torneig internacional juvenil a Andorra aprofitant el nou conveni de col·laboració amb Andbank.
"Fer un torneig internacional de nens ajudarà a promoure també la base i ajudarà els nostres a veure en quin punt estan i quin és el nivell internacional a l'hora de poder-se marcar objectius reals de cara a un futur. És una manera de promoure també la base", ha argumentat el màxim responsable de la institució esportiva.
De totes maneres, encara està per definir la categoria d’edat del futur torneig, entre d'altres. "No sabem encara de quines edats seran, pot ser sub-18, pot ser sub-16, sub-14 o sub-12", ha detallat, tot afegint que la decisió es prendrà en coordinació amb els clubs i acadèmies del país.
En aquest sentit, Blasi ha subratllat que l’organització requerirà la implicació dels clubs, que hauran de cedir les instal·lacions. Segons ha apuntat, probablement el torneig s’haurà de disputar en dues seus diferents, ja que es necessitarà un mínim de quatre pistes per poder-lo dur a terme. "Hem de comptar que són molts partits, hem de fer quadre de nois i de noies obligatòriament i quadre de dobles, amb la qual cosa estem parlant de molts partits en una setmana i, per això, necessitem quatre pistes", ha mencionat Blasi.
La Federació treballarà "de valent" per fer realitat aquesta competició el 2026, ha dit Blasi. Pel que fa al calendari, el president considera que la data ideal seria a finals d’estiu, coincidint amb la tornada a les escoles al setembre, un període que permetria promocionar adequadament la competició.