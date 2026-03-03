CICLISME
La federació inicia una nova etapa per professionalitzar-se
El nou conveni amb Andbank permetrà augmentar els recursos per entrenar i competir
La Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) enceta una nova etapa amb l’objectiu de fer un pas endavant i professionalitzar-se, després d’haver arribat a un conveni de col·laboració amb Andbank. La voluntat és que aquesta ajuda econòmica permeti que els equips comptin amb més recursos per entrenar i poder estar preparats per a les diverses competicions. Malgrat això, la presidenta de la Federació Andorrana de Ciclisme, Carolina Poussier, va avisar que “el ciclisme és un esport que funciona a llarg termini i haurem de començar a pedalar aquest any, però estem molt contents perquè hem aconseguit tenir joves, que era el nostre principal objectiu en aquest mandat”.
L’ens federatiu va presentar una estructura formada per 22 esportistes de quatre modalitats, en què destaquen noms com Adrià Regada, Anna Albalat i Raquel Balboa (ruta), Oriol Pi i Roger Turné (cross-country) o Òscar Cabanas i Xavi Jové (gravel). Entre els principals objectius hi haurà la Copa del Món de BTT de Pal Arinsal i la voluntat de recuperar el Campionat d’Andorra de ruta.
Els equips, a més, estrenaran noves equipacions el nou curs.