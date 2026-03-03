CICLISME

La federació inicia una nova etapa per professionalitzar-se

El nou conveni amb Andbank permetrà augmentar els recursos per entrenar i competir

Ciclistes amb les noves equipacions de la FAC.

Ciclistes amb les noves equipacions de la FAC.Fernando Galindo

Marc Basco
Publicat per
Marc Basco
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

La Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) enceta una nova etapa amb l’objectiu de fer un pas endavant i professionalitzar-se, després d’haver arribat a un conveni de col·laboració amb Andbank. La voluntat és que aquesta ajuda econòmica permeti que els equips comptin amb més recursos per entrenar i poder estar preparats per a les diverses competicions. Malgrat això, la presidenta de la Federació Andorrana de Ciclisme, Carolina Poussier, va avisar que “el ciclisme és un esport que funciona a llarg termini i haurem de començar a pedalar aquest any, però estem molt contents perquè hem aconseguit tenir joves, que era el nostre principal objectiu en aquest mandat”.

Etiquetes:

“El ciclisme és un esport a llarg termini i haurem de començar a pedalar aquest any”Carolina Poussier, Presidenta de la FAC

L’ens federatiu va presentar una estructura formada per 22 esportistes de quatre modalitats, en què destaquen noms com Adrià Regada, Anna Albalat i Raquel Balboa (ruta), Oriol Pi i Roger Turné (cross-country) o Òscar Cabanas i Xavi Jové (gravel). Entre els principals objectius hi haurà la Copa del Món de BTT de Pal Arinsal i la voluntat de recuperar el Campionat d’Andorra de ruta.

Els equips, a més, estrenaran noves equipacions el nou curs.

PENDENTS DEL GOVERN SOBRE ELS 'SOUS' DELS DIRECTIUS

Durant la presentació, la presidenta de la federació, Carolina Poussier, també va referir-se a la polèmica sobre els salaris dels membres de les juntes de federacions. En un primer moment, l’assemblea de la FAC va aprovar que alguns càrrecs tinguessin compensació, però Esports va tombar-ho, i ahir va destacar que “la secretaria d’Estat té el tema sobre la taula, però no som l’única federació i estem contents perquè hem aconseguit que es mogui la temàtica”, a més d’afirmar que “la intenció és treballar amb Govern”.
tracking