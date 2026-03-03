TENNIS
Vicky Jiménez passa la primera prèvia a Indian Wells
S'ha imposat a la italiana Lucrezia Stefanini en tres sets després de remuntar
Vicky Jiménez s'ha classificat per a la segona ronda de la prèvia d'Indian Wells. Després del bon paper realitzat a Mèxic que l'ha fet entrar al Top-100 per primer cop a la seva carrera, la tennista va estrenar amb triomf la participació al Masters 1000 californià superant a la italiana Lucrezia Stefanini, número 138 del món per 6-4, 4-6 i 4-6.
Després d'una primera mànega irregular on va perdre quatre cops el seu servei, Jiménez va fer un pas endavant i va poder capgirar un duel que va allargar-se fins a les tres hores de joc. En aquest torneig la fase prèvia consta de només dues rondes, i la tennista del país està a un triomf d'accedir al quadre final. La seva rival en aquest duel decisiu serà la britànica Katie Boutler, primera cap de sèrie de la fase de classificació i actual número 64 del món.