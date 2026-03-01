TENNIS
Vicky Jiménez perd davant la xinesa Zhang i cau eliminada del Mérida Open
Vicky Jiménez Kasintseva va posar punt final a la seva aventura al WTA 500 de Mérida (Mèxic) en caure als quarts de final davant la xinesa Shuai Zhang, número 86 del rànquing mundial, per 1-6 i 3-6. La tennista asiàtica, de 37 anys, va imposar la seva experiència en un duel en què l’andorrana no va poder trobar continuïtat amb el servei. El primer set se li va escapar ràpidament, amb diverses pèrdues de servei que van situar Zhang amb un clar 1 a 6. Al segon, Jiménez va intentar reaccionar i va mostrar més solidesa des del fons de pista, però els trencaments en moments clau van tornar a decantar el partit.
Tot i l’eliminació, la setmana a Mèxic ha confirmat el gran moment de forma de Vicky, que ha assolit per primer cop el top 100 mundial de manera provisional i va signar una de les millors actuacions de la seva carrera.