FUTBOL
L’Inter no falla i es manté líder i l’FC Santa Coloma puja a la tercera plaça
L’Inter Escaldes seguirà una setmana més com a líder de la Lliga Multisegur Assegurances després d’imposar-se per 2-1 al Penya Encarnada. Malgrat el gol de Juan Miguel Basulto que va avançar el Penya a mitja hora per al final, una remuntada entre els minuts 80 i 88 va donar els tres punts als escaldencs. David López va empatar el duel, i al 88 Faysal va fer el gol de la victòria. Atent a aquest partit va estar l’UE Santa Coloma, que just abans s’havia imposat el Ranger’s per 1-2 també remuntant. I és que Borja Morales va avançar l’entitat de propietat mexicana als 20 minuts de joc, i no va ser fins al 62 quan Pablo Margallo va poder igualar el matx. I quan tot semblava que acabaria amb taules, un gol d’Àlex Martínez al temps afegit va donar els tres punts als groc-i-negres per seguir aspirant al títol.
El més beneficiat va ser l’FC Santa Coloma, que gràcies al seu triomf 0-2 davant del Carroi i a la derrota del Ranger’s va situar-se en tercer lloc, plaça que podria donar accés a Europa en funció de qui acabi guanyant la Copa Constitució. Becerra i Guillaume van anotar els gols colomencs, mentre que al darrer partit l’Atlètic Escaldes va superar 2-1 l’Esperança.