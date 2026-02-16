FUTBOL
L’Inter Escaldes tanca la segona volta amb el lideratge reforçat
L’Inter Escaldes reforça el lideratge en la jornada 18, l’última de la segona volta de la Lliga Multisegur, amb una treballada victòria per la mínima davant la Penya Encarnada (0-1). Un gol matiner de Kaxe al minut 2 va ser suficient per tal que els escaldencs sumessin els tres punts que els permetien ampliar l’avantatge a sis punts al capdavant, aprofitant que la UE Santa Coloma descansava aquesta jornada.
A la zona baixa, Esperança i Carroi van empatar sense gols (0-0) en un duel marcat per la tensió i amb un penal aturat per Bejarano al 89’ que va evitar el triomf de l’equip de Fernando Vidal. A més, l’FC Ordino va superar l’FC Santa Coloma (2-1) gràcies a un gol agònic de Ghussein al 96’. Hasni havia avançat els ordinencs i els colomencs havien empatat abans del desenllaç final per mitjà de Guillaume. Finalment, el Ranger’s es va imposar a l’Atlètic Escaldes (0-2) al Nacional amb dianes d’Aleix Cisteró i Prieto.