FUTBOL

L’Inter Escaldes tanca la segona volta amb el lideratge reforçat

Inter Escaldes

Inter Escaldes

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’Inter Escaldes reforça el lideratge en la jornada 18, l’última de la segona volta de la Lliga Multisegur, amb una treballada victòria per la mínima davant la Penya Encarnada (0-1). Un gol matiner de Kaxe al minut 2 va ser suficient per tal que els escaldencs sumessin els tres punts que els permetien ampliar l’avantatge a sis punts al capdavant, aprofitant que la UE Santa Coloma descansava aquesta jornada.

A la zona baixa, Esperança i Carroi van empatar sense gols (0-0) en un duel marcat per la tensió i amb un penal aturat per Bejarano al 89’ que va evitar el triomf de l’equip de Fernando Vidal. A més, l’FC Ordino va superar l’FC Santa Coloma (2-1) gràcies a un gol agònic de Ghussein al 96’. Hasni havia avançat els ordinencs i els colomencs havien empatat abans del desenllaç final per mitjà de Guillaume. Finalment, el Ranger’s es va imposar a l’Atlètic Escaldes (0-2) al Nacional amb dianes d’Aleix Cisteró i Prieto.

tracking