Fútbol
L'FC Andorra esmicola el Còrdova al Nuevo Arcángel (1-4)
L'equip tricolor defineix en una fantàstica primera part i tres gols en mitja hora
L'FC Andorra ha sumat la segona victòria consecutiva després de desfer-se del Còrdova al Nuevo Arcángel per 1 a 4, en un partit fantàstic de l'equip tricolor, sobretot a la primera part, i que li permet allunyar-se ja a cinc punts de la zona de descens. Després d'un primer temps molt efectiu amb tres gols a la mitja hora, a l'Andorra li ha arribat amb saber sostenir les ràfegues a la segona part del Còrdova i mostrar-se solvent i seriós en defensa per cordar un triomf adrenalític.
ESPORTS
A la recerca de la continuïtat
Ivan Álvarez
Ha sortit l'FC Andorra amb un bon to, sense negociar la possessió i disposat a aprofitar qualsevol opció que se li presentés. En ple peritatge, ha decidit trencar el respecte l'Andorra i en una cursa a l'espai facilitada per una assistència de Villahermosa, Lautaro ha batut Iker Álvarez amb un xut creuat (10'). Amb l'avantatge en el marcador estava obligat l'equip tricolor a abrigar-se i no cometre errades i no només ho ha fet, sinó que un cop de sabata esplèndid de Cerdà amb l'esquerra -tercera diana en dos partits- ha permès a l'Andorra doblar la diferència (14') i que el Nuevo Arcángel s'omplís de música de vent i es gratés els ulls veient el 0 a 2 que lluïa al marcador quan encara no s'havia complert el primer quart d'hora.
La comoditat del marcador a favor no ha restat intencions ni proposta a l'equip tricolor, molt còmode en el context, fins i tot en els trams on el Còrdova intentava carregar amb Jacobo i Adri Fuentes. Precisament un xut cantonat de l'exfutbolista tricolor, molt actiu, l'ha refredat Owono en una de les poques osques del conjunt d'Ivan Ania abans de l'aturada, preludi de la sentència de l'Andorra fregant la mitja hora. Minsu ha aprofitat un regal en l'entrega d'Álex Martín per fer-se una autopasada, sortir disparat amb el perímetre d'Iker al cap des de l'arrencada i colpejar l'ànima del porter internacional i del Nuevo Arcángel amb el 0 a 3 (30').
El Còrdova era un flam, anava perdut amb pilota i no sabia com espolsar-se l'esbroncada de la seva afició, mentre l'Andorra feia la seva sense perdre de vista la situació i marxava als vestidors amb un guió del tot inopinat, en el millor dels sentits. Amb un triple canvi de sortida, ha reiniciat el grup d'Ivan Ania ferit en l'orgull i disposat a maquillar la fotografia, amb el principal repte per l'Andorra de sostenir l'empenta i el fogueig inicial i lògic del Còrdova. En una acció personal de Mendes, el travesser i Owono han evitat que l'equip andalús pogués restar, després que Minsu badés davant Iker i Jacobo per haver signat el quart.
El descontrol regnant semblava perillós per l'Andorra, tot i el 0 a 3, sobretot si el conjunt verd-i-blanc era capaç de fer un primer gol que sacsegés el panorama, però l'equip de Carles Manso ha pogut ampliar amb un gol de Le Normand, validat pel VAR, que ha aprofitat un rebuig d'Iker per donar el cop definitiu i celebrar mentre el públic del Nuevo Arcángel desfilava incrèdul. Fins i tot, el travesser ha evitat el cinquè amb un xut de Gael Alonso a l'ocàs, poc abans que el Còrdova apliqués cosmètica per tancar el partit per mitjà d'Adilson Mendes (89'). La jornada vinent l'FC Andorra rebrà l'Sporting de Gijón -diumenge a les 16.15 hores- a l'Estadi de la FAF a Encamp.
FITXA TÈCNICA
CÒRDOVA, 1: Iker Álvarez, Albarrán, Álex Martín, Xavi Sintes, Vilarrasa, Isma Ruiz, Requena, Goti, Adri Fuentes, Jacobo i Carracedo.
FC ANDORRA, 4: Owono, Carrique, Gael Alonso, Alende, Martí Vilà, Sergio Molina, Villahermosa, Marc Domènech, Cerdà, Lautaro i Minsu.
CANVIS: A. Mendes per Requena (46’); Bri per Vilarrasa (46’); Percan per Carracedo (46’); Dalisson per Albarrán (70’) i Obolskiy per Goti (84’) -Còrdova-; Le Normand per Villahermosa (52’); Olabarrieta per Cerdà (74’); Petxarromán per Carrique (74’); Imanol per Martí Vilà (74’) i Efe Akman per M. Domènech (86’) - FC Andorra-.
GOLS: 0-1, Lautaro (9’); 0-2, Cerdà (14’); 0-3, Minsu (30’); 0-4, Le Normand (74’); 1-4, Adil Mendes (89')
ÀRBITRE: Gorka Etayo Herrera.
TARGETES: Groga a Villahermosa, Le Normand, Martí Vilà -FC Andorra-
ESTADI: Nuevo Arcángel, amb 15.024 espectadors.