FUTBOL
A la recerca de la continuïtat
L’FC Andorra visita el Nuevo Arcángel per reforçar la victòria vitamínica aconseguida davant el Saragossa a Encamp
La victòria, quan arriba després de dies feixucs, té un efecte gairebé medicinal i l’FC Andorra aterra a Còrdova amb la sensació d’haver-se tret un pes de sobre després del triomf vitamínic a Encamp davant el Reial Saragossa. Al Nuevo Arcángel, escenari exigent i amb memòria llarga, l’equip tricolor afronta una prova de maduresa, d’aquelles que serveixen tant per sumar punts com per confirmar conviccions. El cap visible de l’staff tricolor, Carles Manso, ho admet sense embuts: “El resultat contra el Saragossa ens ha donat tranquil·litat i serenor per afrontar una setmana llarga”. La victòria ha permès treballar sense presses, mirar-se als ulls i entendre que la primera part d’aquell duel és el full de ruta, mentre que la segona és un advertiment. “Hem vist que el camí és el de la primera part i que, si ens tornem a trobar en situacions complicades, hem de tenir paciència i tranquil·litat per gestionar-les millor”, va insistir Manso. Amb aquesta idea al cap, l’Andorra vol posar l’accent, davant l’equip del porter internacional Iker Álvarez de Eulate, tant en el joc com en el cap. “Hem parlat molt amb els jugadors, hem fixat miniobjectius per generar confiança”, va explicar el tècnic conscient que el rendiment passa sovint per saber conviure amb el dubte. L’escenari, a més, no és menor: el conjunt tricolor és un dels equips que més gols encaixa fora de casa, un dèficit que cal corregir si es vol fer un pas endavant lluny d’Encamp.
“La victòria davant el Saragossa ens ha donat tranquil·litat i serenor per treballar amb calma”
El rival, el Còrdova, arriba després de dues derrotes consecutives com a visitant –a Almeria i entre setmana a Ceuta–, però manté una posició còmoda a la taula, a només dos punts de la zona de play-off. Iván Ania, el tècnic de l’equip califa, no amaga l’admiració per l’FC Andorra: “Som equips semblants en algunes circumstàncies. A pesar del canvi d’entrenador, tenen un model molt definit”. El tècnic blanc-i-verd subratlla que l’equip tricolor “intenta sotmetre el rival a força de tenir la pilota, ser molt combinatiu des del porter” i destaca la seva capacitat per “trobar l’home lliure quan els saltes”. Amb les baixes d’Álex Calvo, Manu Nieto i Edgar González –els dos primers, paradoxalment, cordovesos– i amb el dubte d’inici de Jastin després d’un procés gripal, l’Andorra no renunciarà a la seva essència. “No canviarem el model”, avisa Manso. En un duel de possessió, paciència i ritme alt, el repte és majúscul: competir, controlar i confirmar el punt d’inflexió.
“Som equips semblants i, malgrat el canvi d’entrenador, tenen un model molt definit”