RUGBY
Derrota del VPC per encetar la fase d’ascens
Els tricolors cauen davant de l’Alcalá condemnats per les errades
El VPC Andorra va encetar amb mal peu la fase d’ascens de la Divisió d’Honor elit espanyola després de perdre per 38-14 davant del CR Alcalá, que va saber aprofitar les errades del conjunt tricolor i que va penalitzar a la segona meitat quan els de Dani Raya van quedar-se amb un jugador menys. El duel no va posar-se gens de cara per als del Principat ja d’inici, quan un assaig i un cop de càstig va situar els madrilenys 8-0 al davant. A partir d’aquí, però, l’equip va poder reaccionar i va acostar-se 8-7 gràcies a la marca de Galdric Calvet transformada per Gaston González. Semblava que el duel tornava a igualar-se, però algunes errades defensives van condemnar el VPC, que va veure com dos assajos més dels madrilenys (un d’ells transformat) i un cop de càstig deixaven el marcador 23-7 al descans.
El VPC no tornarà a jugar fins al 21 o 22 de març a domicili contra el Bilbao
No va arrencar gaire bé tampoc la segona meitat, amb una nova marca local transformada pel 30-7, malgrat que els tricolors no van rendir-se i l’assaig de Fede Aguiar transformat per Gastón González va deixar el marcador 30-14. Però una expulsió poc després d’Arnau Granyena va acabar de trencar definitivament el partit i va deixar sense opcions el VPC fins a arribar al 38-14 final.
El VPC no tornarà a competir fins al cap de setmana del 21 i 22 de març, també a domicili, davant de l’Universitario Bilbao, ja que la setmana vinent el conjunt de Dani Raya té jornada de descans (la fase d’ascens té nou equips), i a la següent serà el torn dels isards.