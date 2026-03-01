RUGBI
El VPC inicia avui a Madrid el camí cap a l’ascens a Elit
El VPC Andorra arrenca avui (13.00 h) la segona fase de la competició amb el repte de lluitar per l’ascens a la Divisió d’Honor Elit. L’equip de Dani Raya visita el camp del Club Rugby Alcalá en el primer partit d’una lligueta exigent després d’haver tancat la fase regular en una meritòria segona posició. Ara, els tricolors s’enfrontaran als millors classificats dels altres grups de Divisió d’Honor B en un format a una sola volta, amb quatre partits a casa i quatre a domicili.
El debut arriba amb les baixes de Pep Arasanz i Hugo Llata, però amb el retorn del capità Fede Aguiar, recuperat de la lesió a la tíbia, i la incorporació de Valentí Hoxha per reforçar el segon tram del curs. Després de l’Alcalá, el VPC rebrà el Getxo, el CAR Sevilla, Soto del Real i Guipúscoa, i també visitarà Bilbao, CAU València i CN Poblenou. El VPC ha d’acabar entre els quatre primers per accedir a la final a quatre que decidirà l’única plaça d’ascens.