Copa del Món
Sofia Goggia guanya el segon supergegant i acarona el Globus de Cristall
La italiana reforça el seu lideratge a la disciplina i Jordina Caminal ha estat 49a
Sofia Goggia ha imposat la seva llei al segon supergegant de la Copa del Món disputat a la pista Àliga del Tarter i s'ha endut la victòria amb un temps d’1’25”95. L’italiana, líder de la disciplina, ha signat una baixada agressiva i precisa, especialment en el tercer sector, on ha marcat el millor parcial i ha construit l’avantatge definitiu. Emma Aicher, vencedora del primer supergegant, ha estat segona a 0"24, mentre que la noruega Kajsa Vickhoff Lie ha completat el podi a 0"31. La guanyadora del descens, Corinne Suter, ha acabat quarta (+0"60) i Ester Ledecká cinquena (+0"78), en una jornada de màxima exigència sobre una Àliga ràpida i tècnica. Goggia ha demostrat caràcter i determinació en un traçat que no admetia errors, consolidant així el seu lideratge en la classificació del supergegant i acaronant el Globus de Cristall a falta només de dues proves: Val di Fassa i les finals a Lillehammer.
Per la seva banda, després de no acabar el primer supergegant, Jordina Caminal, amb el dorsal 55, s'ha tret l'espineta i ha arribat a meta, facturant el segon supergegant amb un temps de 1'30"11, en la 49a posició, a 4"16 de Goggia i 1"20 dels punts.
ESPORTS
Cop d'autoritat d'Emma Aicher
Ivan Álvarez