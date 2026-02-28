ESQUÍ ALPÍ
Pirmin Estruga acaba 19è a l’eslàlom FIS de Zams
Pirmin Estruga va ser el millor andorrà a l’últim eslàlom FIS disputat a Zams (Àustria), tancant la cursa en 19a posició. El tricolor va completar les dues mànegues amb un temps total d’1’28”41, a 4”95 del vencedor, l’austríac Dominik Raschner, que es va imposar amb 1’23”46. La jornada no va ser rodona per a la resta de l’equip, ja que Max Black no va poder acabar la segona mànega després d’haver estat 42è a la primera i Àlvar Calvo va quedar a fora ja a la primera baixada. En paral·lel, al Japó, Xavier Cornella i Bartumeu Gabriel van disputar el segon eslàlom de la Far East Cup (FEC) a Sugadairakohgen. Cornella va tornar a mostrar regularitat amb una meritòria 12a plaça, a només 1”95 del guanyador, l’austríac Christoph Meissl (1’46”37). Per la seva part, Gabriel va finalitzar 21è, a 6”64 del millor temps. L’equip completarà ara un entrenament de gegant abans d’afrontar el segon bloc de competicions a Hakuba.