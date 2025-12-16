Esquí alpí

Pirmin Estruga, quart al segon eslàlom FIS de Ruka

L'andorrà ha signat un temps total d’1.26.77

Pirmin Estruga a Ruka.

Pirmin Estruga a Ruka.FAE

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’equip nacional masculí ha tancat avui la segona jornada d’eslàloms FIS a Ruka (Finlàndia) amb una destacada quarta posició de Pirmin Estruga, que ha signat un temps total d’1.26.77, a 1.70 segons del guanyador, el finlandès Urho Rechardt. L’andorrà ha marcat el 7è millor temps a la primera mànega i ha remuntat amb el quart a la segona.

La resta de l’equip ha tingut menys sort. Maià Font i Marc Fernández, que havien estat 13è i 14è a la primera mànega, respectivament, no han pogut completar la segona. Àlvar Calvo, que havia pujat al podi el dia anterior, no ha acabat la primera mànega.

tracking