Esquí alpí
Pirmin Estruga, quart al segon eslàlom FIS de Ruka
L'andorrà ha signat un temps total d’1.26.77
L’equip nacional masculí ha tancat avui la segona jornada d’eslàloms FIS a Ruka (Finlàndia) amb una destacada quarta posició de Pirmin Estruga, que ha signat un temps total d’1.26.77, a 1.70 segons del guanyador, el finlandès Urho Rechardt. L’andorrà ha marcat el 7è millor temps a la primera mànega i ha remuntat amb el quart a la segona.
La resta de l’equip ha tingut menys sort. Maià Font i Marc Fernández, que havien estat 13è i 14è a la primera mànega, respectivament, no han pogut completar la segona. Àlvar Calvo, que havia pujat al podi el dia anterior, no ha acabat la primera mànega.