BÀSQUET

El MoraBanc busca un 30% de participants de fora per al tercer campus

Presentació del Campus MoraBanc.

Presentació del Campus MoraBanc.Comú d'Encamp

Publicat per
Redacció
Encamp

Creat:

Actualitzat:

El MoraBanc Andorra espera que la tercera edició del campus d’estiu que es realitzarà aquest juliol al Complex esportiu i sociocultural d’Encamp arribi a un “30% o 35% de participació internacional”. Segons va explicar el director del campus, David Eudal, a la primera edició es va superar el 10% de forans, a la segona el 20% i l’objectiu és que enguany la xifra pugui ser encara més alta, afirmant que “està bé que els nostres jugadors es comparin amb altres tipus de bàsquet”.

Etiquetes:

Enguany hi haurà més hores de treball específic

La principal novetat de cara a aquesta tercera edició serà l’augment de les hores de treball específic, que seran d’un mínim de quatre, amb l’opció també d’un mínim de cinc amb franges reservades per a la competició entre els participants amb premis.

El campus tindrà dos torns, un primer del 12 al 17 de juliol reservat per als nascuts entre el 2014 i el 2017, i un altre del 19 al 24 de juliol per a jugadors i jugadores d’entre el 2008 i el 2014. Tots dos torns tenen un límit de 60 places i hi ha tant la modalitat amb allotjament com sense. Les inscripcions per a aquesta tercera edició s’han de fer de manera virtual al lloc web www.campusbca.ad.

tracking