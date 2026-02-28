BÀSQUET
El MoraBanc busca un 30% de participants de fora per al tercer campus
El MoraBanc Andorra espera que la tercera edició del campus d’estiu que es realitzarà aquest juliol al Complex esportiu i sociocultural d’Encamp arribi a un “30% o 35% de participació internacional”. Segons va explicar el director del campus, David Eudal, a la primera edició es va superar el 10% de forans, a la segona el 20% i l’objectiu és que enguany la xifra pugui ser encara més alta, afirmant que “està bé que els nostres jugadors es comparin amb altres tipus de bàsquet”.
Enguany hi haurà més hores de treball específic
La principal novetat de cara a aquesta tercera edició serà l’augment de les hores de treball específic, que seran d’un mínim de quatre, amb l’opció també d’un mínim de cinc amb franges reservades per a la competició entre els participants amb premis.
El campus tindrà dos torns, un primer del 12 al 17 de juliol reservat per als nascuts entre el 2014 i el 2017, i un altre del 19 al 24 de juliol per a jugadors i jugadores d’entre el 2008 i el 2014. Tots dos torns tenen un límit de 60 places i hi ha tant la modalitat amb allotjament com sense. Les inscripcions per a aquesta tercera edició s’han de fer de manera virtual al lloc web www.campusbca.ad.