Emma Aicher s'imposa al primer supergegant de la Copa del Món
Alice Robinson i Corinne Suter completen el podi en una nova jornada al Tarter
L'alemanya Emma Aicher ha estat la més ràpida i solvent al primer supergegant de la Copa del Món que s'ha disputat a la pista Àliga del Tarter. L'esquiadora, que ha sortit amb el dorsal 12, ha marcat en verd tots els sectors i s'ha imposat amb solidesa i un crono de 1'26"72, superant la neozelandesa Alice Robinson, segona amb un temps de 1'27"60 i la guanyadora del descens, la suïssa Corinne Suter -que ha estat tercera- que ha marcat 1'27"70 en la seva arribada a meta. Pel que fa a la resta de favorites, les italianes Sofia Goggia (1'28"04) -que segueix líder de la disciplina- i Federica Brignone (1'28"89) només han pogut ser sisena i 15a, respectivament, mentre que Ester Ledecká (1'27"86) ha estat quarta.
