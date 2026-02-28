ESQUÍ

Emma Aicher s'imposa al primer supergegant de la Copa del Món

Alice Robinson i Corinne Suter completen el podi en una nova jornada al Tarter

Emma Aicher, en un dels entrenaments de la Copa del Món.

Emma Aicher, en un dels entrenaments de la Copa del Món.Oriol Molas

Publicat per
Ivan Álvarez / Marc Basco
El Tarter

Creat:

Actualitzat:

L'alemanya Emma Aicher ha estat la més ràpida i solvent al primer supergegant de la Copa del Món que s'ha disputat a la pista Àliga del Tarter. L'esquiadora, que ha sortit amb el dorsal 12, ha marcat en verd tots els sectors i s'ha imposat amb solidesa i un crono de 1'26"72, superant la neozelandesa Alice Robinson, segona amb un temps de 1'27"60 i la guanyadora del descens, la suïssa Corinne Suter -que ha estat tercera- que ha marcat 1'27"70 en la seva arribada a meta. Pel que fa a la resta de favorites, les italianes Sofia Goggia (1'28"04) -que segueix líder de la disciplina- i Federica Brignone (1'28"89) només han pogut ser sisena i 15a, respectivament, mentre que Ester Ledecká (1'27"86) ha estat quarta.

