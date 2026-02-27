ESQUÍ ALPÍ
Cornella i Gabriel, a fora a la segona mànega al Japó
Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella van quedar fora de combat a la segona mànega de l’eslàlom FEC (Far East Cup) celebrat a l’estació japonesa de Sugadairakohgen. Tots dos van traslladar-se al continent asiàtic a la recerca de millorar punts FIS (Gabriel en té 22,94 i Cornella 23,00), però no van poder acabar la primera cursa i avui tindran una segona oportunitat, també en eslàlom. Dilluns i dimarts competiran a Hakuba en gegant, i dimecres i dijous repetiran en aquesta mateixa estació, però en eslàlom.
D’altra banda, Àlvar Calvo va ser el millor de la FAE a l’eslàlom FIS de Zams, a Àustria.