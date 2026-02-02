Esquí alpí

Cornella és vuitè i Gabriel divuitè en el primer eslàlom de la Far East Cup a Corea del Sud

L'andorrà Cornella signa una bona segona mànega, mentre que Gabriel perd posicions després d'una errada

Bartomeu Gabriel a la Cope del Món de Levi a principi de temporada.

Andorra la Vella

Els esquiadors alpíns, Xavier Cornella i Bartumeu Gabriel,  han tornat a competir aquest dimecres a Corea del Sud en el primer eslàlom de la Far East Cup (FEC). Cornella ha finalitzat en vuitena posició, mentre que Gabriel ha acabat divuitè.

Cornella ha aturat el cronòmetre en 1.36.53, a 1.47 del millor temps, marcat per l’italià Edoardo Saracco amb 1.35.06. Bartumeu Gabriel, per la seva banda, ha fet un temps d’1.37.30, a 2.24 del guanyador.

El podi l’han completat el noruec Sebastian Hagan, segon classificat a 0.41, i l’espanyol Aingeru Garay, tercer a 0.76.

Pel que fa al desenvolupament de la cursa, Gabriel havia signat una bona primera mànega, però a la segona, quan tenia opcions de remuntar posicions, ha comès una errada que l’ha relegat en la classificació final. Cornella, en canvi, ha tingut alguna dificultat a la primera mànega, però ha protagonitzat una notable recuperació a la segona, on ha marcat el segon millor temps parcial amb un esquí sòlid.

La Far East Cup continuarà demà amb la disputa de la segona cursa programada en aquesta estada a Corea del Sud.

