Vicky Jiménez supera a la número 47 del món
La tennista s'ha classificat per a quarts de final del torneig de Mérida, a Mèxic
Vicky Jiménez Kasintseva s'ha classificat pels quarts de final del torneig WTA 500 de Mérida (Mèxic) després de derrotar a la número 47 del món, la polonesa Magda Linette, per 7-5, 6-7 i 5-7. En un duel de gairebé tres hores i mitja, la tennista tricolor ha sabut patir per moments, i ha tret la seva millor versió per sumar una de les victòries més importants de la seva carrera (al setembre, també a Mèxic, va guanyar a la número 25 del món, la russa Veronika Kudermetova).
Jiménez ha arrencat bé el partit, pero dues pèrdues de servei l'han fet perdre primer set. A la segona mànega, la tennista s'ha acabat enduent el set a la mort sobtada malgrat desaprofitar tres pilotes de set consecutives, però ha acabat igualat el partit després de trencar el servei a Linette. Al set definitiu, la del Principat s'ha situat 1-4, però ha hagut de patir fins al final, però s'ha acabat enduent el partit després del 5-7 trencant-li el servei a la polonesa.
Amb aquesta victòria Jiménez s'assegura tornar al Top-100 del rànquing de la WTA, on actualment ocupava el lloc 122è, i podria pujar al 94è lloc. La tennista espera ara rival entre la xinesa Shuai Zang i la nord-americana Emma Navarro, número 20 del món.