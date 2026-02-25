TENNIS
Vicky Jiménez disputarà la segona ronda a Mèxic
Vicky Jiménez va accedir a la segona ronda del WTA 500 de Mérida després de superar en tres sets la kazakh Yulia Putintseva, número 77 del món, per 6 a 4, 1 a 6 i 6 a 4. L’andorrana va dominar un primer parcial molt competit, però va veure com la seva rival reaccionava amb contundència en el segon, resolt en mitja hora. En el set definitiu, Jiménez va recuperar sensacions, va imposar ritme des del fons de pista i va saber gestionar els punts clau per tancar el triomf. A la pròxima ronda, avui, s’enfrontarà a la vencedora del duel entre Magda Linette i Tatjana Maria.
En la modalitat de dobles, Vicky va caure fent parella amb la ucraïnesa Valeriya Strakhova per 1 a 6, 6 a 4 i 5 a 10 davant l’espanyola Cristina Bucsa i la xinesa Jiang Xinyu.