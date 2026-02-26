FUTBOL
La sub 17 femenina goleja a Albània (0-4)
Les tricolors han encetat el Preeuropeu de la categoria amb una gran actuació
La selecció sub 17 femenina de futbol ha golejat a Albània per 0-4 a la primera jornada del grup B 6 del Preeuropeu de la categoria que s'està celebrant precisament al país albanès. L'equip dirigit per Jordi Pujol i format per Joana Babot, Naroa Fernandes, Zoe Planagumà, Noa Alonso, Dahna Pujo, Èlia Quilez, Emma Warboys, Emma Duró, Noa Tesorero, Carla Ber i Anna Bos han mostrat un gran nivell i s'han acabat enduent la victòria.
Les tricolors han estat superiors des de l'inici i s'han avançat poc abans de la mitja hora de joc amb un gol de Noa Tesorero, que ha ampliat diferències nou minuts després. Amb el 0-2, el duel s'ha posat encara més de cara després de l'expulsió de la local Rushaj, i Anna Bos encara ha pogut fer el tercer abans del descans. Ja al tram final, Emma Warboys, una de les moltes jugadores que han jugat avui que té ja experiència amb l'absoluta, ha acabat posant la cirereta amb el 0-4 definitiu.
La sub 17 tornarà a jugar diumenge a les 12.00 hores quan s'enfronti a Israel.