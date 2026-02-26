Esquí
Roger Puig marxa als Jocs Paralímpics sense voler marcar-se un objectiu
El Comitè Paralímpic Andorrà podria ser ja una realitat al setembre
Roger Puig serà el representant andorrà que participarà en els Jocs Paralímpics d’hivern de Milà-Cortina 2026, que es disputaran del divendres 6 al diumenge 15 de març. Puig, que competirà a les cinc modalitats d'esquí paralpí, afrontarà la seva tercera experiència paralímpica i després de la que ha estat la millor temporada de la seva carrera. L'esquiador arriba a la cita havent signat un cinquè lloc a la general de descens i una vuitena posició a la classificació absoluta de la Copa del Món, en un curs molt regular i concentrat. Puig s'ha mostrat “molt motivat” i ha assegurat que l’objectiu és “esquiar bé i donar el 100%”, sense marcar-se fites concretes per evitar “una pressió extra”.
Durant l’acte, el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, ha destacat el moment esportiu de Puig i ha anunciat un pas clau a escala institucional: es treballa perquè al setembre pugui ser ja una realitat el Comitè Paralímpic Andorrà. Cabanes ha remarcat que aquest procés es farà mantenint el suport de FADEA, entitat que fins ara s’ha encarregat de desenvolupar aquesta funció i que continuarà sent un pilar fonamental en el creixement de l’esport paralímpic al país.