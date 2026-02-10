ESQUÍ PARALPÍ
Novena posició de Roger Puig a la Copa del Món de gegant de Veysonnaz
Roger Puig va finalitzar en novena posició a la Copa del Món de gegant de Veysonnaz (Suïssa), penúltima cita de la temporada al circuit mundial. En una cursa celebrada en un circuit exigent i en una pista molt tècnica, l’esquiador paralpí va tancar la primera mànega amb una desena posició correcta malgrat no trobar-se del tot còmode, i a la segona va poder millorar fent el sisè temps parcial, i acabant el novè a la classificació global que suma les dues mànegues.
Amb la darrera prova de la Copa del Món d’esquí paralpí en la modalitat de gegant, Roger Puig va finalitzar en 12è lloc a la general amb un total de 95 punts en una disciplina que sempre li ha costat més. A la general absoluta de totes les modalitats, Puig és setè amb 494 punts a falta de l’última prova. Una darrera cursa que es disputarà avui, de nou a l’estació suïssa, amb un eslàlom que tancarà el curs de la Copa del Món abans dels Jocs Paralímpics.