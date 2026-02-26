El Tarter
Nina Ortlieb s'imposa als segons entrenaments del descens de la Copa del Món
L'andorrana Jordina Caminal ha marcat el 42è temps, a 4"13 del millor registre
La pista Àliga d’El Tarter ha acollit el segon entrenament oficial del descens de la Copa del Món femenina amb l’austríaca Nina Ortlieb marcant el millor temps amb 1’32”26, per davant de la suïssa Corinne Suter (1’33”02) i de la italiana Sofia Goggia (1’33”08), una de les grans favorites al triomf.
L'esquiadora andorrana Jordina Caminal, amb el dorsal 50, ha acabat 42a amb un crono d’1’36”39, a 4"13 del registre de Ortlieb, en una sessió destinada a afinar traçades i referències de velocitat. En el primer entrenament, el de dimecres, la més ràpida havia estat la txeca Ester Ledecká (1’33”39), superant Nicol Delago i la mateixa Goggia, mentre que Caminal va ser 45a, a 4”17. La competició arrencarà aquest divendres amb el descens (11.00 h) i continuarà dissabte i diumenge amb dos supergegants, a les 10.15 hores.
Redacció
Després d'aquest segon entrenament, Jordina Caminal ha afirmat que "he anat corregint errors respecte ahir, però encara a la part intermitja tinc coses a millorar, així que tinc ganes d'analitzar el vídeo i donar-ho tot demà", a més, ha destacat que "les condicions de demà seran segurament les mateixes, intentarem fer una bona cursa, donar tot el que tenim i anirem a per totes". Per últim, i sobre el suport del públic, ha assenyalat que "aquests dies ja he notat el suport amb els voluntaris i tot, i demà amb el públic serà un plus i ja tinc moltes ganes".