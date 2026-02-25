ESQUÍ ALPÍ
Ester Ledecka, la més ràpida al Tarter
L'esquiadora txeca ha fet el millor temps al primer entrenament de descens de la Copa del Món on Jordina Caminal ha estat 45a
Ester Ledecka ha estat la més ràpida a la primera jornada d'entrenaments oficials de descens de la Copa del Món de Soldeu i el Tarter. L'esquiadora txeca ha completat la baixada a la pista Àliga amb un temps d'1'33"39, superant a dues de les favorites, les italianes Nicol Delago i Sofia Goggia, que han acabat a 0"37 i 0"43 respectivament. La segona a la general de descens de la Copa del Món (la líder és Lindsey Vonn que està lesionada i no competirà al Tarter), l'alemanya Emma Aicher, ha acabat 38a, mentre que la seva compatriota, Kira Weidle-Winkelmann, ha estat desena. Pel que fa a la representació nacional, Jordina Caminal, que arrencava l'entrenament amb el dorsal 52, ha finalitzat en 45a posició a 4"17 del registre de Ledecka.
La Copa del Món seguirà demà amb la segona jornada d'entrenaments, també a les 11.00 hores, i les curses arrencaran divendres. El primer dia de competició anirà destinat a la cursa de descens, també a les 11.00 hores mentre que dissabte i diumenge serà el torn dels dos supergegants, els dos dies a les 10.15 hores.