El central de l’FC Andorra Edgar González estarà uns tres mesos de baixa
Edgar González estarà prop de tres mesos de baixa després de confirmar-se el pitjor dels presagis al voltant la lesió que va patir a final de la setmana passada. L’FC Andorra va informar ahir que el central pateix una avulsió de l’adductor llarg de la cama dreta, diagnosticada després de les proves mèdiques. El central es va lesionar en un dels entrenaments previs al partit contra el Saragossa i haurà d’estar entre 10 i 12 setmanes apartat dels terrenys de joc, un contratemps per al conjunt tricolor, que l’havia incorporat com a cedit fins a final de temporada per reforçar l’eix defensiu.
Marc Basco
Edgar, que només ha disputat tres partits amb l’equip participant els 90 minuts –Castelló, Cultural Lleonesa i Reial Societat B–, ja ha iniciat el procés de recuperació sota la supervisió dels serveis mèdics de l’FC Andorra.