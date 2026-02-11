FUTBOL
Edgar no serà a Almeria per la ‘clàusula de la por’
El central català està cedit pel conjunt andalús i no podrà jugar
Edgar González no podrà jugar divendres a Almeria per culpa de l’anomenada clàusula de la por, segons ha pogut saber el Diari. El central català va ser un dels tres fitxatges que l’FC Andorra va fer al mercat d’hivern i va arribar precisament cedit pel conjunt andalús fins al final de temporada. És per això que a l’acord entre els dos clubs es va incloure aquesta clàusula, que impedeix que un futbolista que està a préstec pugui jugar contra el club del qual és propietat, com seria el cas si el defensor de Sallent saltés demà passat al camp a terres andaluses. Així doncs, Carles Manso tindrà una baixa sensible, ja que el defensa ha estat titular en els tres partits des que està disponible un cop arribat a l’FC Andorra, i ha disputat els 270 minuts possibles en aquests tres duels. Aquesta baixa del futbolista català obrirà la porta a Gael Alonso o Marc Bombardó, especialment al primer, per acompanyar el capità Sergio Molina a l’eix de la defensa.
Edgar ha disputat els tres partits des que és a l'equip
Els tricolors faran avui el darrer entrenament al país abans de marxar cap a Almeria, en un duel important per als tricolors, que només han guanyat un dels cinc últims partits disputats i que han vist com la seva diferència amb les posicions de descens s’ha reduït fins a només dos punts, després de la mala dinàmica de les darreres setmanes.