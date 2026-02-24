FUTBOL
L’FC Andorra es pren el triomf com a punt d’inflexió emocional
Es reconeix, però, el perillós bloqueig mental en una segona part dolenta amb el Saragossa
Hores després de la victòria contra el Saragossa, al vestidor tricolor encara s’assaboria un regust d’oxigen. No va ser només la victòria i poder treure el cap del túnel, sinó una manera de trencar una dinàmica del tot amenaçadora. L’FC Andorra venia de cinc partits sense guanyar, tres derrotes consecutives i dos mesos sense celebrar cap triomf a casa. Ara, els tres punts i els dos gols de Cerdà van retornar una part de la confiança perduda.
Tres punts de patiment
Marc Basco
La primera cara de l’equip va ser la d’un Andorra recognoscible, valent, amb la pilota com a brúixola i amb la intenció d’imposar-se des del primer minut. “Hem sortit amb molta energia, amb molt domini, intentant jugar amb el rival el màxim possible”, va explicar Carles Manso. El 2 a 0 va ser la conseqüència d’aquesta empenta inicial i Cerdà, el gran protagonista, ho va resumir amb franquesa: “Portàvem una dinàmica una mica negativa. Necessitàvem sí o sí aquests tres punts.” La segona cara, però, va aparèixer després del descans. L’expulsió i el gol ràpid del Saragossa van activar els dubtes i l’equip es va encongir, va perdre pausa i va jugar més amb el record dels partits escapats que amb la convicció del marcador a favor. “És futbol de dinàmiques, d’estats mentals. Portàvem uns quants partits amb dubtes sobre nosaltres mateixos”, va reconèixer Cerdà, mentre que Manso creu que “és un tema de confiança, de saber interpretar les situacions del joc”.
EL SARAGOSSA LAMENTA EL VET A 50 SEGUIDORS AMB ENTRADA
El Saragossa va assegurar que va tenir coneixement de la situació just abans del partit i que va fer gestions perquè els seus aficionats poguessin entrar al recinte. L’FC Andorra, però, va argumentar que l’anul·lació responia a un suposat cas de revenda i es va acollir al dret d’admissió. El club aragonès es va mostrar molest pel perjudici als desplaçats i els compensarà amb una invitació per a un dels sis pròxims partits.