Edgar González, tres mesos de baixa
El central de l'FC Andorra es va lesionar dies abans del partit davant el Saragossa
Edgar González estarà al voltant de tres mesos apartat dels terrenys de joc després de confirmar-se la lesió que va patir a finals de la setmana passada. Segons ha informat l'FC Andorra, el central pateix una avulsió de l’adductor llarg de la cama dreta, diagnosticada després de les proves mèdiques realitzades. El futbolista es va lesionar durant una sessió d’entrenament i haurà d’estar entre 10 i 12 setmanes de baixa, un contratemps important per al conjunt tricolor, després que el club el signés com a cedit fins a final de temporada per reforçar l'eix de la defensa.
Edgar, que només ha pogut disputar tres partits, ja ha iniciat el procés de recuperació sota la supervisió dels serveis mèdics del club amb l’objectiu de tornar a estar a disposició del tècnic tan aviat com sigui possible.
