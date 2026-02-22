MOTOCICLISME
Cardelús aconsegueix els primers punts de la temporada al Campionat del Món de Supersport
L’andorrà suma dos punts a la segona cursa d’un cap de setmana marcat per la incertesa meteorològica a Austràlia
Xavi Cardelús ha sumat els dos primers punts de la temporada després de finalitzar 14è a la segona cursa del cap de setmana inaugural del Campionat del Món de Supersport, disputada a Austràlia en condicions canviants de pista. La cursa va començar amb l’asfalt moll i va acabar sec, fet que va obligar els equips a prendre decisions estratègiques sobre els pneumàtics. Mentre alguns pilots van optar per sortir amb gomes d’aigua i després canviar a slicks, l’equip de Cardelús va decidir mantenir els pneumàtics de moll durant tota la cursa. Aquesta decisió li va permetre ascendir fins al sisè lloc a només tres voltes del final, però la degradació dels pneumàtics li va fer perdre vuit posicions en poc més d’una volta, quedant finalment 14è i sumant els dos punts.
L’andorrà va valorar així la cursa: “Ha estat una cursa estranya. Era qüestió de prendre una decisió, al final ha acabat caient del costat que no volíem. Durant gran part de la cursa, la nostra decisió de sortir amb pneumàtics d’aigua i no entrar a canviar ha estat efectiva, ja que he arribat a estar sisè molt temps.”
Cardelús ocupa ara el 16è lloc a la classificació provisional del Campionat del Món de Supersport. El segon round de la temporada se celebrarà al circuit de Portimão el cap de setmana del 29 de març.