MOTOCICLISME
Cardelús obre la temporada amb un 16è lloc a la primera cursa a Austràlia
Xavi Cardelús va encetar la temporada al Campionat del Món de Supersport amb una 16a posició a la primera de les curses celebrada al circuit australià de Philip Island. El pilot del Cerba Yamaha Racing sortia el 17è a la graella, i va poder recuperar tres posicions d’inici per situar-se al tercer grup i situar-se en 12a posició posteriorment abans de l’equador de la prova. A partir d’aquí, però, el pneumàtic va començar a desgastar-se, i el pilot del país va començar a perdre embranzida fins a acabar creuant la línia d’arribada del 16è.
Un cop acabada la cursa, Cardelús va afirmar que “aquest no és el resultat ni l’estrena amb Yamaha que volíem però sabíem que era un escenari possible tenint en compte com han anat els entrenaments previs aquí” i va afegir que “toca analitzar les dades i veure si demà podem millorar alguna”.