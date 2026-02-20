Esquí alpí
Cande Moreno operada del polze i pendent d’intervenir-se del genoll el 12 de març
L’esquiadora va patir la lesió als Jocs de Milano-Cortina, on també es va trencar el creuat anterior i el lligament lateral intern
Cande Moreno va ser intervinguda aquest dijous a Tolosa per la lesió al dit polze de la mà dreta que va patir durant la cursa de descens dels Jocs Olímpics de Milano-Cortina. En la mateixa prova, l’andorrana també es va trencar el lligament creuat anterior i el lligament lateral intern de la cama esquerra.
Segons ha explicat el metge de la Federació Andorrana d’Esquí, Bernat Escoda, a Tolosa se li va practicar la “reparació del lligament colateral cubital del dit polze”. Amb aquesta intervenció ja completada, es preveu que tingui el dit gairebé recuperat quan sigui operada del genoll.
La cirurgia del genoll està programada per al pròxim 12 de març. En aquesta operació s’abordarà la lesió del creuat anterior i del lligament lateral intern del genoll esquerre, i també es farà una exploració del menisc per determinar-ne l’estat.
Actualment, Moreno continua amb sessions de fisioteràpia amb l’objectiu de millorar el to muscular i reduir al màxim la inflamació abans de la intervenció, per tal d’afrontar-la en les millors condicions possibles.