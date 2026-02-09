Esquí alpí
Cande Moreno: "Estic positiva, no és una lesió que em preocupi molt perquè ja la vaig patir fa dos anys"
L’esquiadora andorrana iniciarà la recuperació a Andorra després de les lesions patides al descens dels Jocs Olímpics de Cortina
Cande Moreno es troba actualment a la Vila Olímpica de Cortina d’Ampezzo, des d’on té previst tornar al més aviat possible a Andorra per iniciar el procés mèdic de recuperació després de la greu lesió patida a la cursa de descens dels Jocs Olímpics d'hivern. L’esquiadora haurà de ser operada del lligament creuat anterior del genoll esquerre i també del lligament trencat del polze de la mà dreta.
ESPORTS
Cortina torna a fer mal
Ivan Álvarez
Segons ha informat l’equip tècnic i mèdic de la Federació, a través d'un comunicat, que la primera intervenció quirúrgica serà la del polze, ja que l'operació del genoll no es podrà dur a terme fins que la inflamació hagi disminuït, un procés que encara requerirà alguns dies. Un cop superades les dues intervencions, Moreno iniciarà un període de recuperació que s’allargarà aproximadament sis mesos.
A nivell esportiu, la previsió és que l’andorrana pugui tornar a calçar-se els esquís a finals del proper estiu a Sud-amèrica, sempre que el procés de recuperació evolucioni favorablement.
La mateixa Cande Moreno ha explicat que afronta la situació amb optimisme, tot i la decepció per haver d’aturar la temporada. “És un entrebanc gran perquè tenia objectius molt importants aquest any i tres Copes del Món a casa que em feien molta il·lusió, però no ho puc canviar i m’he de quedar positiva”, ha assenyalat. L’esquiadora també ha destacat la confiança en l’equip mèdic del país: “Tinc la sort de tenir un equip mèdic a Andorra espectacular i el fet d’estar a casa ajuda molt mentalment”.
Xavier Espot: "Estem tristos i tots des d'aquí li desitjem una recuperació molt ràpida"
El president del Comitè Olímpic Andorrà, Xavier Espot, també ha tingut unes paraules de suport cap a Cande Moreno després de conèixer la gravetat de la lesió tot declarant que "hem estat molt tristos, perquè hem estat afectats" i li desitja una "recuperació molt ràpida", ja que ha estat "un moment terrible per a tots nosaltres, per a l'equip, tambés després hem tingut la satisfascció de la Jordina que ha fet una baixada magnífica, tot i estar també molt afectada" - pel que li ha passat la cande-, ha declarat Espot.
També ha destacat la duresa de l'esport i d'unes olimpiades: "El problema és que el món de l'esport és així, la injustícia que de vegades representa, però nosaltres això ho hem d'acceptar i sobretot tenir molt de respecte pels nostres reoresentants", ja que " fer unes olimpiades pot arribar a ser molt dur i per tant, els hem de tenir admiració i molt de respecte".