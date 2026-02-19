Competició d'automobilisme
L’ACA Club presenta el nou reglament del Campionat de Muntanya amb una categoria Promosport
El CAAM simplifica el format, unifica el títol absolut i recupera el programa Joves Pilots per impulsar el talent emergent
L’Automòbil Club d’Andorra (ACA CLUB) ha fet públics el Reglament Esportiu, el Reglament Tècnic i la nova normativa de llicències que regiran el Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM) 2026, ja disponibles al web www.aca.ad. Amb aquesta publicació arrenca el compte enrere d’una temporada que es presenta amb un format renovat i més accessible.
El campionat de muntanya arrencarà el 30 i 31 de maig

La principal novetat del Reglament Esportiu és la creació d’un únic campionat absolut (Scratch), amb una sola classificació general que combinarà els punts de la classificació general i per grup de cada prova. El campionat tindrà un màxim de 60 pilots per cursa, es computaran els quatre millors resultats de la temporada i cada prova constarà de fins a tres pujades cronometrades, de les quals es tindran en compte les dues millors.
Entre els canvis destaca la nova categoria Promosport, pensada per facilitar l’accés a la competició amb vehicles més assequibles. Hi podran participar turismes dels Grups 1, 2 o 3 de dues rodes motrius, amb motor atmosfèric, fabricats fins al 31 de desembre de 2002 i equipats amb pneumàtics de carretera homologats. La categoria tindrà reconeixement propi tant a cada prova com al final del campionat.
El 2026 també marcarà el retorn del programa Joves Pilots de l’ACA, iniciativa de formació i acompanyament creada cap al 2005 i que ha estat un viver de talent nacional. L’entitat reafirma així el seu compromís amb les noves generacions, que podran informar-se directament a través del club.
El CAAM 2026 constarà de cinc proves en traçats emblemàtics del Principat, amb les curses d’Arinsal disputades en dies consecutius i puntuació independent. La Comissió Esportiva recorda que tota la documentació oficial, inclòs el calendari complet i la normativa de llicències —que inclou modalitats restringida, nacional i internacional— es pot consultar al web de l’ACA.