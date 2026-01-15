AUTOMOBILISME
El campionat de muntanya arrencarà el 30 i 31 de maig
El Campionat d’Andorra d’Automobilisme en Muntanya (CAAM) encetarà la seva edició 2026 el 30 i 31 de maig amb les dues curses de la Pujada a Arinsal. L’ACA Club va confirmar ahir el calendari esportiu per aquest 2026, i el certamen que va tornar l’any passat comptarà amb cinc curses. La resta seran les pujades a Arcalís (27 de juny), la Peguera (25 de juliol) i Beixalís (26 de setembre). L’altra gran cita de l’any serà el Ral·li Andorra Històric, que celebrarà la 55a edició el 7 de novembre vinent.
Sobre el calendari, el responsable tècnic de la Comissió Esportiva de l’ACA Club va afirmar que “el calendari 2026 s’ha definit amb criteris de coherència esportiva i viabilitat tècnica i s’han mantingut proves plenament consolidades dins el CAAM”.