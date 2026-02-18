MOTOCICLISME
La segona jornada de treball a Phillip Island tanca la pretemporada
El Mundial de Supersport ja ha abaixat el teló de la pretemporada a Phillip Island. El segon i últim dia de test al traçat australià va servir perquè Xavi Cardelús i el Cerba Yamaha Racing Team continuessin ajustant la base de la moto abans de l’estrena del campionat, aquest cap de setmana al mateix escenari. El pilot va fer un pas endavant en registres, tot i que encara no té les millors sensacions amb el tren posterior. A la primera sessió va aturar el cronòmetre en 1’33.646, tres dècimes millor que dilluns, en una tanda interrompuda per bandera vermella. A la segona va progressar fins a 1’33.167, a sis dècimes del millor temps i a menys de dues del seu crono de la Superpole del 2025. “La millora no és suficient malgrat el clar pas endavant que hem fet. El comportament de la moto respecte del grip del darrere m’ha fet perdre confiança”, va admetre Cardelús.