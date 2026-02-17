MOTOCICLISME
Xavi Cardelús inicia els primers entrenaments al circuit australià de Phillip Island
Xavi Cardelús va completar ahir la primera de les dues jornades d’entrenaments del Mundial de Supersport al circuit australià de Phillip Island, escenari on aquest cap de setmana arrencarà la temporada. L’andorrà va ser un dels pilots que més voltes va fer, en plena adaptació a la Yamaha després del canvi respecte a la Ducati de l’any passat i condicionat pels tests passats per la pluja. Cardelús va marcar un millor temps d’1’33.960, a un segon i quatre dècimes del registre més ràpid. La feina es va centrar a trobar més grip al tren posterior i a ajustar l’estil de pilotatge i el pilot va admetre que la volta és “força millorable però encara no estem en el moment de mirar al cronòmetre, perquè el que toca és acabar de fixar els settings bàsics i adaptar-me be a la moto”.
Cardelús i la resta de pilots disposaran avui d’una segona jornada d’entrenaments amb dues sessions més al circuit on s’encetarà la temporada.