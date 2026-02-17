Esquí
La medallista Sofia Goggia ja prepara la Copa del Món a la pista Àliga
La campiona transalpina lidera un cartell d’elit que també compta amb Elena Curtoni, Nadia i Nicol Delago o Ester Ledecká
La italiana Sofia Goggia ja s’entrena a la pista Àliga de Grandvalira per preparar les proves de descens i supergegant de la Copa del Món que se celebraran els dies 27 i 28 de febrer i 1 de març. La campiona transalpina lidera un cartell d’elit que també compta amb Elena Curtoni, Nadia i Nicol Delago, Ester Ledecká i representants dels equips dels Estats Units, França i Suïssa, mentre que l’andorrana Jordina Caminal competirà a casa davant l’afició en una cita clau del calendari FIS.
ESPORTS
Ivan Álvarez