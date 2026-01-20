Esquí
Lindsay Vonn liderarà els atractius de la Copa del Món femenina de descens al Tarter
La pista Àliga acollirà l'esdeveniment del 27 de febrer a l’1 de març
La pista Àliga del Tarter acollirà del 27 de febrer a l’1 de març la Copa del Món femenina de descens, una prova que reunirà algunes de les millors esquiadores del panorama internacional. Un dels grans atractius de la cita serà la presència de la veterana i campiona Lindsey Vonn, de 41 anys, que ha tornat aquesta temporada a la competició amb uns resultats destacats i que es perfila com una de les principals atraccions del cap de setmana a Andorra.
La participació de Mikaela Shiffrin, però, encara no està confirmada. La nord-americana no ha tancat del tot la seva presència a la prova andorrana i la seva participació es manté, de moment, en dubte.
L’esdeveniment també tindrà un fort component nacional amb la presència de les andorranes Cande Moreno i Jordina Caminal, que arriben en un bon moment de forma i amb opcions reals de poder puntuar a casa.
En total, la competició comptarà amb la participació de 60 atletes de 16 països diferents i amb el suport d’un centenar de voluntaris. Pel que fa a l’accés del públic, l’organització ha fixat el preu de les entrades en 10 euros, amb un 25% de la recaptació destinat a l’associació ATIDA.