L’Andorra allarga la mala dinàmica a la Copa Catalunya
Els tricolors han perdut davant del filial del Barça, de Segona RFEF en un mal duel
L’FC Andorra està en un moment complicat, i la Copa Catalunya, que es presentava com a bàlsam, no ha fet més que agreujar el mal moment després de la derrota per 2-1 contra el Barça Atlètic, de Segona RFEF, que impedeix als tricolors buscar el quart títol en aquesta competició. Malgrat un bon inici, els de Carles Manso s’han vist superat en molts moments pel conjunt blaugrana, i la fragilitat defensiva ha acabat comportant el cinquè partit seguit sense guanyar i la quarta derrota consecutiva sumant totes les competicions.
Ivan Álvarez
Han arrencat força bé els tricolors amb un parell d’ocasions de Cerdà abans de complir els cinc primers minuts, però poc a poc el Barça Atlètic ha estat qui s’acostava més al gol amb les ocasions més clares, com una falta de Fariñas que ha tret Owono, fins que als 22 minuts Guille Fernández ha fet l’1-0 després d’una nova jugada en què la defensa tricolor ha estat massa tova. Théo Le Normand ha culminat una bona jugada col·lectiva poc després per igualar el duel. Després de l’ensurt inicial els de Carles Manso s’han tornat a mostrar millor sobre el camp, però sense que el marcador es tornés a moure.
Els tricolors han sortit a intentar encarrilar l’eliminatòria per la via ràpida a la represa, i a prop de fer-ho han estat Olabarrieta i Martí Vilà. El duel, però ha començat a baixar de ritme i l’FC Andorra s’ha salvat quan l’àrbitre Gonzalo Romero no ha vist unes mans d’Alende dintre de l’àrea en un xut de Guille Fernández. Manso ha fet entrar als cinc suplents disponibles a falta de 20 minuts, i no li ha faltat gaire a Yeray per tornar a avançar als de Carles Manso amb un tir llunyà que ha sortit fregant el pal. Però el que ha acabat arribant ha estat el 2-1 gràcies a Joaquín Delgado, que no ha desaprofitat una bona passada de Toni Fernández després d’una pèrdua d’Olabarrieta i recuperació de Villar per posar al filial blaugrana per davant. Gairebé a la jugada següent, Yeray ha volgut sorprendre Bernad quan l’ha vist avançat, però més clares han estat un parell d’arribades locals amb un tir al pal de Kluivert i un altre de Toni Fernández poc abans de que els tricolors tinguessin l’empat en una acció de fortuna. L’FC Andorra ha acabat collant fins a gairebé l’últim segon amb una doble ocasió de Yeray i Alende, però el marcador ja no s’ha mogut i els tricolors han caigut eliminats.
L’FC Andorra rebrà diumenge a les 16.15 hores al Saragossa en un duel clau per no seguir-se complicant la vida i la permanència a la Segona Divisió.
FITXA TÈCNICA
FC ANDORRA, 1: Owono; Petxa, Alende, Bomba, Martí Vilà; Efe A., Álvaro Martín, Le Normand; Olabarrieta, Cardona, Cerdà.
CANVIS: Guillem Víctor per Xavi Espart (46’), Villar per Tommy (46’), Kluivert per Ureña (46’), Leo Saca per Campos (77’); Pedro Rodríguez per Fariñas (77’) i Walton per Guillem Víctor (83’) –Barça Atlètic–; Yeray per Álvaro M. (69’), Lautaro per Cardona (69’), Carrique per Bomba (69’), Marc Domènech per Efe A. (69’) i Minsu per Cerdà (69’) –FC Andorra–.
GOLS: 1-0, Guille F. (22’); 1-1, Le Normand (30’); 2-1, Delgado (77’).
ÀRBITRE: Gonzalo Romero Freixas (Tarragona).
TARGETES: Grogues a Guillem Víctor i Bernad –Barça Atlètic–; Alende, Petxa i Bomba – FC Andorra –.
ESTADI: Estadi Johan Cruyff, 728 espectadors.