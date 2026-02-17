FUTBOL
L’FC Andorra busca amb el Barça Atlètic un lloc a la final
L’FC Andorra buscarà aquesta tarda, a les 17.00 hores a l’Estadi Johan Cruyff, un lloc a la final de la Copa Catalunya davant el Barça Atlètic. La competició, que l’equip tricolor ha guanyat tres vegades –dues en l’etapa moderna del club– es presenta com un bàlsam per reforçar la confiança abans del duel cabdal de diumenge a Encamp contra el Saragossa a la lliga. El cos tècnic tricolor vol aprofitar l’ocasió per competir i, alhora, ampliar el fons d’armari.
El cap visible de l’staff, Carles Manso, remarca que el club sempre ha donat importància al torneig, “com es va demostrar a l’eliminatòria contra l’Europa”. Tot i que haurà de valorar qui surt d’inici, adverteix que és “una oportunitat per a tots, perquè qui ho faci bé tindrà opcions de repetir a la lliga”. “Sortirem a guanyar i a aconseguir un bitllet per a la final”, assegura. Per part seva, Marc Domènech també subratlla que el partit permetrà “sumar minuts, millorar com a equip i, evidentment, volem aconseguir el títol”. L’altra semifinal la disputaran demà (19.00 h) el Sabadell de Ferran Costa i el Nàstic a la Nova Creu Alta.