Esquí alpí
Xavi Cornella signa la 21a posició a l'eslàlom de Milà i Cortina
És el millor resultat andorrà masculí en aquesta disciplina en uns Jocs Olímpics
Xavi Cornella ha tancat la seva participació a l’eslàlom dels Jocs Olímpics de Milà-Cortina amb una meritòria i notable 21a posició final. L’andorrà ha completat les dues mànegues amb un temps acumulat de 2’01”96, a +8”35 del nou campió olímpic, el suís Loïc Meillard, que s’ha penjat l’or amb 1’53”61. La plata ha estat per a l’austríac Fabio Gstrein (1’53”96) i el bronze per al noruec Henrik Kristoffersen (1’54”74). Amb aquesta 21a plaça, Cornella ha signat el millor resultat masculí andorrà en eslàlom en uns Jocs Olímpics, superant la 27a posició de Roger Vidosa a Torí 2006. En el còmput global de l’especialitat, només queda per davant la 19a plaça de Vicky Grau a Nagano 1998. Un registre que confirma el pas endavant del jove esquiador en el seu debut olímpic.
ESPORTS
Xavi Cornella marca el 24è temps a la primera mànega de l'eslàlom dels Jocs Olímpics
Ivan Álvarez