Esquí alpí
Xavi Cornella marca el 24è temps a la primera mànega de l'eslàlom dels Jocs Olímpics
L’andorrà, amb el dorsal 44, ha afrontat un traçat molt exigent, amb una pista marcada, condicions canviants i meteorologia complicada que han passat factura a molts especialistes
Xavi Cornella ha superat amb intel·ligència la primera mànega de l’eslàlom dels Jocs Olímpics de Milà-Cortina, disputat a Bormio. L’andorrà, amb el dorsal 44, ha afrontat un traçat molt exigent, amb una pista marcada, condicions canviants i meteorologia complicada que han passat factura a molts especialistes. De fet, diversos esquiadors han quedat fora amb un bon grapat de DNF's, entre ells noms destacats com el brasiler Lucas Pinheiro, campió olímpic de gegant, o l’italià Álex Vinatzer. En aquest escenari, Cornella ha optat per una baixada intel·ligent i amb criteri, amb algunes errades, però sense assumir riscos innecessaris. El seu temps d’1’00”32 li ha valgut la 24a posició provisional i el bitllet per a la segona mànega, en acabar entre els 30 millors. Al capdavant, el noruec Atle Lie McGrath ha marcat el millor registre (56”14), seguit del suís Loïc Meillard (56”73) i de l’austríac Fabio Gstrein (57”08). Cornella afrontarà la segona baixada amb una pista més neta i opcions d'aconseguir un bon resultat.