JOCS OLÍMPICS D'HIVERN
Verdú acaba 19è a la primera mànega
Ha finalitzat a 2"77 del millor registre i la segona baixada arrencarà a les 13.30 hores
Joan Verdú ha finalitzat en 19è lloc a la primera mànega del gegant dels Jocs Olímpics d'hivern que s'està celebrant a Bormio. L'esquiador de la FAE ha arrencat amb el dorsal 23 de 81 participants, i ha fet el 18è millor temps quan ha passat per meta amb un registre d'1'16"69 que l'ha deixat a 2"77 del millor temps, obra del brasiler Lucas Pinheiro Braathen que ha destrossat el cronòmetre. Un cop completades les baixades de tots els competidors, l'esquiador ha estat 19è, a tot just vuit dècimes de les posicions de diploma olímpic.
Verdú ha fet una baixada intel·ligent en una pista complicada, i s'ha assegurat el passi a la segona mànega que arrencarà a les 13.30 hores.